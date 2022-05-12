Мазари-Шариф, Афганистан, 12 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх неизвестные похитили девятилетнего ребёнка в административном центре провинции — городе Мазари-Шариф. Об этом сообщает газета «8 Собх».

serenestarts Мягкая игрушка

Согласно источникам, ребёнок был похищен поздно вечером 10 мая в районе «Насим Эйди» в Мазари-Шарифе. Родственники несовершеннолетнего говорят, что в момент похищения он играл возле сада своего дяди.

Мотив похищения пока не установлен.

Следует отметить, что в последние месяцы в Балхе значительно увеличилось количество похищений детей и взрослых.

Ранее ещё один ребенок из Балха, Абдул Рауф, был выкуплен у похитителей после почти двух лет плена.