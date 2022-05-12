Донецк, 12 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за минувшие сутки уничтожили 29 украинских националистов и два танка. Об этом 12 мая сообщила Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, одну огневую позицию гаубиц Д-30, два танка, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что силы ДНР захватили один танк, одну БМП, две бронированные машины и четыре грузовика ВСУ.