Лондон, , 11:50 — REGNUM Почти на 10% выросли цены на газ в Европе в самом начале торгов 12 мая. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Газопровод Gazprom.ru

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стоили на открытии торгов $1085,8. По сравнению с расчётной ценой за 11 мая ($1020,7) рост составил +6,4%.

Потом рост котировок ускорился, цены дошли до $1118,3 (+9,6%). Они остаются на уровне выше $1100.

Котировки стали заметно расти 10 мая, когда оператор ГТС Украины объявил о прекращении с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка».

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