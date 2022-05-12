Самара, 12 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ретро-поезд по маршруту г. Самара — платформа им. В. Грушина — г. Тольятти могут запустить в Самарской области. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

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Он сообщил, что на платформе имени Валерия Грушина планируется создать центр бардовской песни с организацией курсирования ретро-поезда по маршруту Самара — платформа им. В. Грушина — Тольятти.

«Реализация проекта в перспективе также даст возможность развития вокзала Тольятти с организацией на его территории современного развлекательного центра и музейной экспозиции, посвященной фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина», — приводит пресс-служба департамента информационной политики региона слова Дмитриева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали рост спроса на речные круизы.