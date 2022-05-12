Ереван, 12 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ереване 12 мая возобновились автопробеги в рамках перманентной акции протеста, организованной оппозиционными партиями Армении. Об том сообщает агентство Newsarmenia.

Hetq.am На улицах Еревана

По данным журналистов, несколько колонн автомобилей с флагами Армении и Нагорного Карабаха проезжают по улицам столицы и сигналят. В ряде случаев участники акции перекрывают движение на дорогах. Несколько человек задержали правоохранители.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его обвиняют в проведении политики, которая идет в разрез с интересами армянского народа.

На 16:00 по ереванскому времени (15:00 мск) на площади Франции в армянской столице объявлен очередной митинг.

Напомним, непрекращающиеся протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице. Сотрудники полиции каждый день задерживают участников протестных акций.