С калужского автозавода взыскали деньги за непроданную машину
Калуга, 12 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы восстановили права жителя Иркутской области, исполнив решение суда о взыскании в его пользу более 26 миллионов рублей долга, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.
В калужском межрайонном отделении по особым исполнительным производствам судебных приставов находилось решение суда о взыскании с одного из заводов по производству автомобилей, располагающегося в Калуге, 26,1 миллиона рублей задолженности в пользу жителя Иркутской области. Это деньги автозавод обязан выплатить за отказ от исполнения договора купли-продажи, а также за понесенные взыскателем убытки. Кроме того, в сумму долга вошли неустойка, компенсация морального вреда, штрафы и судебные расходы. Автозавод был уведомлен о сроке для добровольного исполнения, а также правовых последствиях неуплаты долга.