Калуга, 12 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы восстановили права жителя Иркутской области, исполнив решение суда о взыскании в его пользу более 26 миллионов рублей долга, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В калужском межрайонном отделении по особым исполнительным производствам судебных приставов находилось решение суда о взыскании с одного из заводов по производству автомобилей, располагающегося в Калуге, 26,1 миллиона рублей задолженности в пользу жителя Иркутской области. Это деньги автозавод обязан выплатить за отказ от исполнения договора купли-продажи, а также за понесенные взыскателем убытки. Кроме того, в сумму долга вошли неустойка, компенсация морального вреда, штрафы и судебные расходы. Автозавод был уведомлен о сроке для добровольного исполнения, а также правовых последствиях неуплаты долга.

«Одной из мер могло стать взыскание исполнительского сбора, составляющего 7% от суммы задолженности. Не трудно подсчитать, что заводу пришлось бы дополнительно заплатить почти 2 миллиона рублей. Чтобы избежать мер принудительного исполнения от судебных приставов, руководство автозавода в короткие сроки полностью погасило многомиллионный долг. Права взыскателя были восстановлены, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — отметил Артём Залогин.