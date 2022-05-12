Красноярск, 12 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Треть плана посевной выполнили аграрии в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Torange.biz Посевная

На сегодняшний день в крае яровыми засеяно 431,5 тыс. га (32% от плана). Зерновыми и зернобобовыми засеяно 310 тыс. га (более 33% от плана), рапсом — около 76 тыс. га (37% от плана).

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, в этом году начало посевной замедлила холодная апрельская погода. Однако в первой декаде мая земледельцы набрали высокий темп. Посевная идёт на уровне 2020 года, запомнившегося аномально ранней весной. В сравнении с 2021 годом темпы ярового сева в три раза выше. Для формирования качественного урожая необходимы дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии темп посевных работ в целом превышает прошлогодний уровень.

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