Грозный, , 11:38 — REGNUM На заводе «Заря» возле населённого пункта Воеводовка Луганской Народной Республики задержаны бойцы территориальной обороны Украины. Об этом 12 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

По его словам, при взятии промышленного объекта была уничтожена значительная часть живой силы противника, некоторые бежали, несколько бойцов теробороны сложили оружие.

«Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, националисты направляют на передовую бойцов территориальной обороны в качестве пушечного мяса, многие из них даже не умеют правильно держать ружьё.