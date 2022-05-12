12 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Премьер Польши Матеуш Моравецкий необычно много выступает по внешнеполитическим проблемам. Он заявляет, что Россию можно победить как на экономическом, так и военном фронтах, в чем должны сыграть «большую роль НАТО и ЕС». Однако в Польше рекордно растут цены, а «ястребиная риторика» Моравецкого все меньше и меньше убеждает польское общество.

Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий нашел «виновного» в рекордной инфляции в стране. Выступая на экономическом форуме Impact'22 в Познани, он заявил: «Президент США Джо Байден говорит, что инфляция на 70% вызвана Россией — высокие цены на энергоносители, война на Украине. Мы тоже столкнулись с беспрецедентной инфляцией, которая наблюдается в большинстве стран мира». И растут цены в Польше «из-за Путина».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

В чем не обманул присутствующих Моравецкий, так это в констатации факта роста инфляции в стране. По данным совместного исследования UCE Research и группы Высших школ банковского дела, в апреле этого года цены в польских магазинах подскочили на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Реальный рост цен, динамика и влияние на потребителей гораздо выше, чем официальные показатели инфляции, — считает экономист Высшей школы банковского дела Вроцлава Томаш Копыщанский. — К сожалению, пик роста цен еще впереди, его можно ожидать в период летних отпусков. Он достигнет 25—30% в годовом исчислении. Это связано с тем, что принимаемые антиинфляционные меры до сих пор не принесли положительных результатов». Но претензии в этой связи предъявляются правительству Польши, а не Путину. «Премьер-министр снова очаровывает, — пишет газета Rzeczpospolita. — На этот раз с антиинфляционными обещаниями. Он призывает своих коллег-банкиров повысить процентные ставки по вкладам, поскольку они (это факт) находятся на скандально низком уровне. Сегодня у банков есть кучи денег, но они не хотят ими делиться. Они не хотят брать на себя даже часть расходов на борьбу с высокой инфляцией». По мнению издания, вместо того чтобы греметь словами, властям пора начать менять политику. В частности, «прекратить раздувать расходы и разбрасываться государственными деньгами».

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Однако именно этого правящая польская коалиция «Право и Справедливость» (PiS) позволить себе не может. Ее электорат — это потребители государственных денег, а не производители. Поэтому PiS нуждается во внешней помощи. Самые быстрые «живые деньги» правящая партия могла бы получить от Евросоюза в случае завершения конфликта с Брюсселем по поводу спорной польской судебной реформы. Поступают сообщения, что стороны вроде бы вышли на договоренности. Однако в этом случае «Праву и Справедливости» придется отменить стратегические решения, которые проталкивал партнер по коалиции, партия «Солидарная Польша» во главе с министром юстиции Збигневым Зёбро. Это будет сделать непросто, поскольку существует риск выхода «солидаристов» из фракции объединенных правых в Сейме Польши, что лишит ее парламентского большинства. Правда, пойдет ли Зёбро на такой шаг и сколько его сторонников последуют за ним, пока сказать трудно. Председатель PiS Ярослав Качиньский, если верить слухам, предупредил партнера, что готов к досрочным выборам, когда в списках «Права и Справедливости» места для кандидатов от «Солидарной Польши» не найдется. А сами «солидаристы» рискуют не преодолеть избирательный барьер

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Второй вариант — инициирование некой внешнеполитической авантюры, чтобы на этой основе сплотить свой электорат и убедить колеблющихся поддержать PiS во имя безопасности страны. Для чего желательно получить конфликт с Россией, спровоцировав ее. Этим занимается Моравецкий, который сменил свой прежний имидж интеллигентного мальчика из приличной семьи, рафинированного европейского банкира на «ястреба». Премьер необычно много выступает по внешнеполитическим проблемам. Он заявляет, что Россию можно победить как на экономическом, так и военном фронтах, в чем должны сыграть «большую роль НАТО и ЕС». Выступая в британской газете The Telegraph, Моравецкий использует нехарактерную ранее для него лексику. Для него «путинская идеология «Русского мира» — это эквивалент коммунизма и нацизма XX века», «раковая опухоль, которая разъедает не только российское общество, но и представляет смертельную угрозу для всей Европы». Поэтому «недостаточно поддерживать Украину в ее вооруженной борьбе с Россией, мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию». Иными словами, Запад должен объявить тотальную войну России. Проблема Моравецкого тут в том, что против него работают фактор времени и политические тенденции.

«Санкционная война» с Москвой чем дальше, тем больше становится для Брюсселя предлогом для такого «сплочения рядов», которое уничтожит последние остатки суверенитета стран — членов ЕС, что категорически неприемлемо для польских властей. Британцы, которых Моравецкий убеждает «искоренить «Русский мир», если и решатся на это, то действовать будут польскими руками, а не наоборот. Премьеру Польши надо бы сосредоточиться в данной ситуации на экономике, но, похоже, правительство утрачивает контроль за инфляционными процессами. А «ястребиная риторика» Моравецкого все меньше и меньше убеждает польское общество.