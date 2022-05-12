Таллин, 12 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 мая прокомментировала на странице в соцсети Twitter решение Финляндии подать заявку на членство в НАТО.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

С хэштегом #strongerttogether («сильнее вместе») премьер-министр Каллас написала, что приветствует Финляндию в НАТО.

«Это является примером того, как наши северные соседи творят историю. Сегодняшнее объявление Ниинистё и Санны Марин (президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин) прокладывает путь к слиянию Финляндии с НАТО», — написала Каллас.

«Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы поддерживаем быстрый процесс вхождения. Со своей стороны мы незамедлительно предпримем необходимые шаги», — добавила она.