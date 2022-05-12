Нея, Костромская область, 12 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Жители города Неи Костромской области выиграли дело против Фонда капитального ремонта, обязав его привести в порядок крышу многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Костромской областной суд Фотоматериалы из дела, свидетельствующие об аварийном состоянии дома

Истцы рассказали, что их двухэтажный кирпичный дом был построен в 1962 году и находится в аварийном состоянии с 2013 года. Тогда из-за протечек в ряде квартир постройки провалился потолок. Позднее — весной 2021 года часть крыши дома повредил ураган.

В 2014 году дом включили в региональную программу капремонта, после чего рабочие заменили инженерные коммуникации — отопление, проводку, водопровод. Ремонт крыши должен был быть осуществлён до 2019 года, однако этого не произошло.

Представители Фонда отклонили претензии, указав, что жильцы не накопили достаточно средств для ремонта кровли и не подняли вопрос о включении этих работ в краткосрочный план реализации региональной программы.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования жильцов. Дело было пересмотрено в Костромском областном суде. Судья указал, что по закону инициировать обсуждение проблем с крышей должен был либо сам Фонд капремонта, либо администрация Нейского района. Приняв во внимание общий износ крыши более 65% (данные 2013 года), суд обязал регоператора привести кровлю в порядок до конца 2022 года. Ответчик не обжаловал решение, судебный акт вступил в законную силу.