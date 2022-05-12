* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 11:36 — REGNUM В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестко преследуют жителей долины Иманд в уезде Варсадж этой провинции.

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили людям захоронить тела шести мирных жителей, расстрелянных в долине Иманд. Их тела до сих пор лежат на солнцепеке, а их семьи ждут, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешат их похоронить.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахара пока не дали комментариев.

Жители Варсаджа обвиняют заместителя командующего Северной армией муллу Джану в развязывании геноцида в провинции.