Копенгаген, , 11:42 — REGNUM 12 мая президент и премьер-министр Финляндии сообщили, что их страна в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО, что тут же прокомментировала на странице в соцсети Twitter премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Метте Фредериксен News Oresund

«Безусловно, Дания тепло примет Финляндию в состав НАТО. Это укрепит НАТО и нашу общую безопасность», — написала она.

Премьер-министр Дании также отметила, что Копенгаген сделает все, чтобы ускорить процесс принятия Финляндии после подачи официальной заявки.

Отметим, что формально правительство Финляндии еще не подало официального прошения о принятии страны в члены альянса.

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