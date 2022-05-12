Брянск, , 11:41 — REGNUM В Брянской области за истекшие сутки госпитализировано семь человек с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 29 пациентов.

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Всего в Брянской области выполнено 1 842 831 исследование на коронавирус. Выявлено 161 422 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 157 105 человек.

За последние сутки не зарегистрировано летальных исходов. В целом, от осложнений при COVID-19 скончались 3 998 пациентов.