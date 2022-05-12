София, , 11:33 — REGNUM Сотни представителей среднего и младшего медперсонала крупнейших клиник и больниц Болгарии объявили о проведении 12 мая в центре Софии масштабной акции с требованием к правительству повысить медсестрам и санитарам заработную плату, а также улучшить условия их труда. Об этом сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Предполагается, что к 13:30 по местному времени демонстранты перекроют площадь перед зданием Совета министров Болгарии. По некоторым данным, участники мероприятия планируют разбить в софийском правительственном квартале палаточный лагерь и сделать протесты бессрочными.

Организатором акции выступил крупнейший отраслевой профсоюз Болгарии — «Здравоохранение». Новая демонстрация станет десятой по счету с начала текущего года.

Напомним, зарплата болгарских медиков является самой низкой в ЕС. При этом официальная София практически не предпринимает шагов по изменению ситуации.