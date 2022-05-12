Москва, , 11:33 — REGNUM Сегодня, 12 мая, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю победы на выборах президента Филиппин, сообщается на сайте Кремля.

Филиппины

Путин выразил надежду, что деятельность Маркоса будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах.

«Отношения между двумя странами традиционно носят дружественный характер в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил президент РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, о своей готовности покинуть занимаемый им пост заявил 7 февраля 2022 года в ходе телевизионного обращения президент Филиппин Родриго Дутерте.

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