Владикавказ, , 11:33 — REGNUM В Северной Осетии создали региональную общественную организацию «Украинское национально-культурное общество «Славутич» имени Богдана Хмельницкого». Она будет содействовать интеграции и адаптации в культурную среду прибывших в республику переселенцев с Украины и из Донбасса.

Дружба народов

«Председателем стал Виктор Хамаза. Расположилось общество «Славутич» в республиканском Доме дружбы народов», — пишет «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу министерства по национальной политике и внешним связям.

В созданном объединении будут заниматься вопросами сохранения самобытности украинцев и развития языка, образованием, поддержкой национальной культуры и укреплением дружбы между украинским народом и представителями различных национальностей, проживающих в России.

Читайте также: Северная Осетия приняла более 300 беженцев из Донбасса