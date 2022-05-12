Стокгольм, 12 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что их странах «без промедления» подаст заявку на вступление в НАТО. Несколько минут назад министр иностранных дел соседней Швеции дала незапланированную пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировала исторические решения соседа, передает телеканал SVT.

Wto.org Анн Линде

«Теперь президент и премьер-министр четко объявили свою позицию. На протяжении всего процесса мы тесно сотрудничали с Финляндией на всех уровнях. Решение Финляндии также влияет на наш анализ, мы принимаем это во внимание при обсуждении, которое представляем в нашем завтрашнем отчете», — сказала министр.

Анн Линде заявила, что она уже знает выводы отчета, которая возглавляемая ею группа, состоящая из представителей всех парламентских партий, представит 13 мая.

Однако она отказалась давать любые подробности на этот счет, сославшись на то, что не хочет опережать события.