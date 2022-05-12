Москва, , 11:32 — REGNUM Российскими ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, заявил 12 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ракетный комплекс «Панцирь-С» Mil.ru

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.