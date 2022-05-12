Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM Житель посёлка городского типа Крестцы Новгородской области Юрий Калиничев погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Юрий Калиничев Страница губернатора Новгородской области Андрея Никита в социальной сети «ВКонтакте»

Глава региона отметил, что Калиничев был социально активным гражданином. У него был опыт работы волонтёром культуры в проекте «Староверческое подворье», там Юрий старался внести вклад в сохранение традиций. Также Калиничев отличился и в спорте. Его команда одержала победу на XII Всероссийских летних сельских спортивных играх.

«С 10 лет Юрий воспитывался в приемной семье, и слова «честь», «Родина», «долг», «достоинство» имели для него огромное значение и всегда подтверждались делами. Поэтому Юрий принял решение продолжить служить по контракту. С первых дней спецоперации встал на защиту мирных жителей. Награжден орденом Мужества посмертно», — подчеркнул губернатор.

Андрей Никитин выразил соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Напомним, что ранее губернатор сообщил о гибели во время спецоперации IT-специалиста из Великого Новгорода Романа Алхименко и еще троих жителей региона — майора Сергея Емельянчика, рядового Николая Калинина, солдата-контрактника Даниила Титова.

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