Пенза, , 11:36 — REGNUM Представители Пензенской области планируют в июле принять участие в XXXI международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом 12 мая заявил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области О. Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии А. Лукашенко Pnzreg.ru

В свою очередь, на пензенской площадке намечено проведение фестиваля киностудии «Беларусьфильм». Также достигнута договоренность о взаимных гастролях музыкальных и театральных коллективов, проведение фотовыставок и фестивалей, посещение туроператорами достопримечательностей в Пензенской области и Белоруссии.

«Впереди у нас еще целый ряд важнейших рабочих встреч, нужно продолжать трудиться так же интенсивно», — поручил Мельниченко.

Ранее делегация из Белоруссия по приглашению главы Пензенской области принимала участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

ИА REGNUM напоминает, пензенские автотранспортные предприятия пополнятся автобусами и троллейбусами из Белоруссии.

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