Далматово, Курганская область, 12 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Курганской области полицейские нашли и вернули семье ветерана Великой Отечественной войны боевые награды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Похищенные награды

Кража была совершена из летнего дома в селе Любимово Далматовского района. Были похищены личные вещи дачников и 18 наград, оставшихся от деда-фронтовика. Среди них орден Отечественной войны 2 степени и медали «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга».

Полицейские по горячим следам нашли подозреваемых. Ими оказались двое безработных 1999 и 1990 годов рождения. Зная, что хозяева в летнем доме на неделе отсутствуют, сломав замки на дверях, они ночью проникли в помещение и совершили кражу. Во время обыска у безработных были найдены награды фронтовика. Сейчас они возвращены его родственникам.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 158 УК РФ («Кажа»). Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.