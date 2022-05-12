Москва, 12 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Законопроект об автоматическом получении компенсации по уплате взносов за капительный ремонт без предоставления документов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Органы исполнительной власти или уполномоченное ими учреждение самостоятельно запрашивают документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации за взносы на капремонт, следует из документа.

С 2015 года предусмотрена компенсация платежей за капитальный ремонт в многоквартирном доме для определенных категорий граждан. Такая компенсация устанавливается законом региона и может предусматривать как частичное освобождение инвалидов, а также полное или частичное освобождение неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт.

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