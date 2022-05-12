Москва, 12 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Свои поздравления Фердинанду Маркосу в связи с его победой на выборах президента Филиппин направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 12 мая обнародован пресс-службой Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В своем послании глава Российского государства указал, что отношения между РФ и Филиппинами традиционно являются дружественными.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах», — говорится в телеграмме.

Также в ней уточняется, что это является в полной мере отвечающим интересам народов двух стран и идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на Филиппинах прошли выборы президента страны, по итогам которых, согласно предварительным данным, Маркос одерживает на них убедительную победу, набрав 31 млн голосов, в то время как его главный соперник — действующий вице-президент Филиппин Лени Робредо — набрала только около 14,8 млн голосов.