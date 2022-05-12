Глазго, Великобритания, 12 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. «Селтик» досрочно стал чемпионом Шотландии по футболу за один тур до окончания первенства. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок «Селтика» Джеймс Форрест

В матче 37-го тура «Селтик» сыграл вничью с «Данди Юнайтед» со счётом 1:1. В составе «Селтика» гол забил Георгиос Якумакис, у «Данди» отличился Дилан Льюитт.

После 37 матчей «Селтик» набрал 90 очков. Идущий на втором месте «Рейнджерс» имеет в своём активе 83 очка в 36 играх.

«Селтик» в 52-й раз стал чемпионом Шотландии. «Рейнджерс» выигрывали первенство 55 раз, что является рекордом.

Добавим, «Селтик» как чемпион Шотландии займёт место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов из-за того, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23.