Амстердам, , 11:27 — REGNUM В Нидерландах убиты 38-летняя уроженка Перми и её шестилетний ребёнок. Преступление совершено 9 мая, сообщают СМИ.

Нож Maarten Van Damme

Издание nieuwsknaller. nl информирует о том, что в доме после ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек. Предположительно, они погибли от ножевых ранений. По подозрению в совершении двойного убийства задержан супруг пермячки.

Женщина была дважды замужем. Второй раз — за гражданином Нидерландов. Они воспитывали совместного ребёнка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали на территории Германии. Решается вопрос о передаче его правоохранителям Нидерландов.