Кишинёв, 12 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Деятельность руководства Молдавии привела к том, что годовая инфляция в стране в апреле достигла рекордного уровня — 27,07%. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что молдавские власти объясняют проблемы в экономике тем, что Россия начала спецоперацию по денацификации Украины. Но в этих странах темпы инфляции гораздо ниже.

«На Украине инфляция в апреле составила 16,4%, в России — 18,75%, а в нашей стране — целых 27,07%. То есть инфляция в Молдове не импортная, как заявляют молдавские власти», — отметил Додон.

Бывший президент заявил, что правительство и президент страны не решают реальные проблемы населения, а озаботились запретом георгиевской ленты. Кроме того, впервые за историю Молдавии руководство страны подписало договор на поставку электроэнергии с Украины, скрывая цену.

«Испугавшись массовости Марша Победы, поручило прокурорам срочно подготовить «липовые» уголовные дела на депутатов, лидеров оппозиции и возможных конкурентов, которых, по всем опросам, поддерживает народ», — написал экс-президент.

Напомним, ранее правительстве Молдавии заявили, что до 30% потребления электроэнергии планируется покупать у украинских поставщиков. Цену нового контракта, заключенного в мае, не стали обнародовать. Ранее представители молдавских властей заявили о необходимости искать альтернативные источники электроэнергии, взамен получаемой из Приднестровья.