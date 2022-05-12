Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском готовятся к приёму очередной группы беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик и с Украины — в столице региона обустраивают пункт временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Пункт размещения беженцев Пресс-служба администрации Воронежа

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Планируется, что очередные переселенцы прилетят в край в мае.

«Наша основная задача — ускорить обустройство пункта временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и подготовиться к приёму граждан, которых мы ориентировочно ожидаем в мае месяце. Также мы предварительно проработали вопрос возможного размещения с базами отдыха, чтобы первоначально принять людей там, а после оформления документов, они смогли переехать в зону экономической активности — это Елизово и Петропавловск-Камчатский — чтобы жить в непосредственной близости от мест работы», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

На Камчатку уже прибыли и проживают в крае 79 переселенцев из ЛДНР и с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в течение текущей недели будут проведены мероприятия по предотвращению занесения в город холеры вместе с беженцами.