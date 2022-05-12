Вашингтон, 12 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Антироссийские санкции являются причиной сбоев в поставках продовольствия. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он прокомментировал заявление Госдепа США о том, что кризис снабжения происходит из-за действий России в Азовском и Чёрном морях. По словам Антонова, США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову».

«Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале дипломатической миссии.

Он отметил, что Москва готова добросовестно исполнить международные обязательства по поставкам сельскохозяйственной продукции и удобрений. При этом Вашингтон не хочет замечать свои экономические промахи.

«Заявления о том, что антироссийские ограничения якобы не вредят нашим поставкам продовольствия и удобрений не выдерживают критики. Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счёт», — сказал Антонов.