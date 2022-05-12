Уфа, 12 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смести в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Gtrk-kaluga.ru Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка

Сообщается, что в Краснокамском районе ООО «Мензелинск-Сервис» без лицензии добывало песчано-гравийную смесь в лесном массиве около деревни Ашит.

По данному факту в отношении юридического лица было возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии.

В результате фирма была оштрафована на 400 тысяч рублей. Ее противоправная деятельность прекращена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили незаконную свалку с медицинскими отходами.