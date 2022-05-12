Вашингтон, 12 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Адвокаты американского рэпера Gunna прокомментировали обвинения в адрес их подопечного. Об этом 12 мая пишет TMZ.

Скриншот YouTube Gunna

По словам представителей музыканта, Gunna невиновен, а полиция якобы использует тексты его треков для выстраивания линии обвинения. Как отмечает издание, в одной из своих песен рэпер поёт, что убил некоего человека на глазах у его подруги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэперов Gunna и Young Thug арестовали. Музыкантов обвиняют в участии в преступной деятельности уличной банды Young Stoner Life.