Воронеж, , 11:25 — REGNUM Группа иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь Российско-украинскую границу, осуждена в Воронежской области, сообщили 12 мая в пресс-службе УФСБ по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Пятеро граждан одного из государств Туркестана в июне 2021 года предприняли попытку незаконно пересечь российско-украинскую границу. Однако они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Воронежской области совместно с пограничным нарядом отделения Новобелая ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в р. п. Кантемировка. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кантемировский районный суд Воронежской области, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными. Четверо из них получили наказание в виде одного года четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ещё одному фигуранту назначено наказание в виде одного года пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.