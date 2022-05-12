Кострома, 12 мая 2022, 11:49 — REGNUM В Костромском государственном музее-заповеднике 13 мая откроется выставка картин художников Алексея и Игоря Новиковых. Об этом сообщает пресс-служба музея. Экспозиция будет работать до 27 мая 2022 года.
На ней будет представлено около 70 работ, посвященным темам Великой Отечественной войны, тыла, села, провинции и ей жителей.
Работы близки к произведениям примитивного искусства, авангарду, соц-арту.
Справка: Алексей Новиков окончил Рижскую академию художеств, до этого он служил матросом на Северном флоте в Мурманске. Его сын — Игорь Новиков окончил Московский государственный институт имени Сурикова, живёт и работает в Швейцарии. Регулярно выставляется в галереях Европы и России.
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