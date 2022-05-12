Кострома, 12 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Костромском государственном музее-заповеднике 13 мая откроется выставка картин художников Алексея и Игоря Новиковых. Об этом сообщает пресс-служба музея. Экспозиция будет работать до 27 мая 2022 года.

Фрагмент картины «Баба с флагом» Алексея Новикова. Работа написана в 2018 году.

На ней будет представлено около 70 работ, посвященным темам Великой Отечественной войны, тыла, села, провинции и ей жителей.

«В основе выставки будет живопись моего отца — Алексея Новикова. У него где-то более 40 работ, остальные мои. Очень много картин посвящены 9 мая, тылу, крестьянам, проводам на войну, женщинам провинции, столкнувшимся с этими событиями» , — пояснил ИА REGNUM Игорь Новиков.

Работы близки к произведениям примитивного искусства, авангарду, соц-арту.