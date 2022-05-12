Манский район, Красноярский край, , 11:24 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования ребёнка на железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Предварительно установлено, что утром 11 мая грузовой поезд насмерть сбил мальчика 2020 года рождения. ЧП произошло на 4180 км станции Камарчага в 15 м от дома. Ребёнок, оставшись на некоторое время без присмотра, вышел на железнодорожные пути.

Обнаружив мальчика, мать вызвала скорую помощь. Он скончался по пути в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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