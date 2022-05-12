Барнаул, , 11:23 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 12 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 494 человека, + 70 за сутки) выздоровели 257 994 257 891 человек (+103 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8622 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом утверждается, что за последние сутки скончались двое пациентов.

Проходят лечение 878 (-35 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 4456 до 4094 (на 362 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 823 (+2 за последние сутки) и 217 274 (+65 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных возросло до 72 (+12 за сутки). Из них 23 подключены к аппарату ИВЛ (-2 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 830 зараженных коронавирусом среди детей (+12 за последние сутки).

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