Москва, , 11:21 — REGNUM Большинство жителей России (70%) выступают за отмену ЕГЭ. Положительно относятся к ЕГЭ лишь 13%. Не интересует эта проблема 17%, свидетельствуют данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Молодые люди до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в четыре раза чаще, чем старшее поколение от 45 лет — 26% против 7%. Люди старшего возраста считают, что России следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе аттестации.

Среди родителей выпускников 11-х классов за ЕГЭ выступают 17%, против — 75% родителей. Они всё реже одобряют итоговое тестирование школьников: в 2011 году число тех, кто считал ЕГЭ заменой устаревшей аттестации, было в 1,5 раза больше, чем сейчас — 26% и 17%.

Опрос проведён 5–28 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 348 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на ближайшие годы отсутствует альтернатива ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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