Москва, 12 мая 2022, 11:25 — REGNUM Над населёнными пунктами в Харьковской области и ДНР перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч». Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 12 мая журналистам.

РСЗО 9К58 «Смерч»
РСЗО 9К58 «Смерч»
Vitaly V. Kuzmin

Он уточнил, что российским военным удалось перехватить реактивные снаряды над населёнными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм и Малая Камышеваха в Харьковской области, а также над Гончаровкой, Топольским и Донецком.

Всего с начала спецоперации уничтожены 164 украинских самолёта и 125 вертолётов, 821 беспилотник, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, поражены 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 2824 единиц специальной военной автомобильной техники.

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