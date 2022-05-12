Москва, , 11:25 — REGNUM Над населёнными пунктами в Харьковской области и ДНР перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч». Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 12 мая журналистам.

РСЗО 9К58 «Смерч» Vitaly V. Kuzmin

Он уточнил, что российским военным удалось перехватить реактивные снаряды над населёнными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм и Малая Камышеваха в Харьковской области, а также над Гончаровкой, Топольским и Донецком.

Всего с начала спецоперации уничтожены 164 украинских самолёта и 125 вертолётов, 821 беспилотник, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, поражены 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 2824 единиц специальной военной автомобильной техники.

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