Москва, 12 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Кадры работы одного из Центров размещения украинских военнопленных, на которых показаны их условия содержания, а также обеспечение их питанием, медицинской помощью и предметами быта, обнародовало 12 мая Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как рассказал начальник Центра Алексей, в основном сюда попадают участники т. н. «территориальной обороны», не имеющие боевых навыков и часто даже не служившие в армии, а также украинские военнослужащие и мобилизованные люди.

«Судя по приему, это в основном люди по 40-50 лет, был случай, когда даже 72 года был пленный. Это были отец и сын, сыну около 50 лет, отцу 72 года. Он сказал, что его вызвали, вручили автомат и отправили воевать», — сказал он.

Также на выложенных в интернет кадрах видно, что украинские пленные содержатся в Центре в чистоте, им там выдают новую одежду, средства гигиены и проводят санитарную обработку, а также оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Горловка в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск.