Северодвинск, Архангельская область, 12 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На Севмаше (входит в АО «ОСК») построят обитаемый подводный аппарат для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов, сообщает пресс-служба предприятия.

sevmash.ru Модель подводного аппарата для обслуживания газопроводов

«Аппарат будет оснащен прозрачным акриловым прочным корпусом сферической формы и укомплектован уникальным по своим характеристикам погружным оборудованием, комплектом навесного оборудования, гидравлическим манипуляторным комплексом», — отметили в пресс-службе.

Автономность аппарата рассчитана на работу экипажа из двух человек на глубинах погружения до 2250 метров. Он может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания.

Обитаемый подводный аппарат проекта 03 660 создаётся по заказу ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в интересах ПАО «Газпром».

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