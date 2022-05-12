Москва, 12 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также в районе Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.