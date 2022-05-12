Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Криминальный авторитет Владимир К. из Верхней Салды Свердловской области может отправиться в колонию строгого режима на 12 лет. Такое наказание для него запросила прокуратура, сообщает пресс-служба облсуда.

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В ходе прений обвинение также просило взыскать с подсудимого 500 тыс. рублей штрафа и ограничить его свободу на два года. Приговор вынесут 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданина К. обвиняют в занимании высшего положения в преступной иерархии. Ранее присяжные признали его виновным.