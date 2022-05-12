Москва, 12 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ходе банкротного процесса экс-банкира, бывшего сенатора Дмитрия Ананьева арбитраж Москвы наложил обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий по переходу или прекращению прав на 11 объектов недвижимости. Под ограничение попали квартира в Москве, а также земельные участки, которые расположены в ДПК «Загорье». Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Council.gov.ru Дмитрий Ананьев

Участки расположены на территории элитного коттеджного посёлка. Девять наделов попали под ограничение полностью, а по одному только доля в праве собственности.

Инициатором ограничительных мер выступил «Промсвязьбанк». Это имущество фигурирует как переданной тещей должника — Людмилой Перевозчиковой кипрской фирме Moradu Holdings Limited. Эту сделку на сегодня оспаривают.

Банк заявил о связи кипрской компании с Ананьевым, указав также на «наличие признаков технической компании».

Напомним, ранее суд начал розыск оружейного арсенала, который числился за Ананьевым.

Банкротом Дмитрия Ананьева признали в 2021 году. Бывшие бенефициары «Промсвязьбанка» Алексей и Дмитрий Ананьевы стали фигурантами уголовного дела о хищении миллиардов рублей и заочно арестованы. Помимо этого, оба брата выступают соответчиками по крупному иску ПСБ — о взыскании более 282 млрд рублей.