Москва, , 11:17 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны поразили 13 украинских беспилотников за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 12 мая на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Он уточнил, что в рамках военной спецоперации по демилитаризации Украины беспилотники уничтожены в районах населённых пунктов Великие Проходы и Великая Камышеваха в Харьковской области; Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля в ДНР; Окнино и Фабричное в ЛНР; Глубокое в Черниговской области, Барвинок и Владимировка в Днепропетровской области.

Один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» турецкого производства сбит в районе острова Змеиный.

Всего с начала спецоперации российские военные поразили 821 украинский беспилотный летательный аппарат.