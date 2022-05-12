Уфа, , 11:24 — REGNUM Более 680 торговых мест организовали в Уфе для реализации продукции садоводами. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что сейчас в городе функционируют 32 площадки, на которых оборудованы 682 торговых места. Плата за аренду данных мест не взимается.

Отмечается, что число таких торговых мест в городе с каждым днем увеличивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что торговые места для садоводов в Уфе создаются для реализации излишков садоводства.