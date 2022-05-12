В Уфе создали более 680 бесплатных мест для реализации продукции садоводами
Уфа, 12 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Более 680 торговых мест организовали в Уфе для реализации продукции садоводами. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба городской администрации.
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Овощи
Сообщается, что сейчас в городе функционируют 32 площадки, на которых оборудованы 682 торговых места. Плата за аренду данных мест не взимается.
Отмечается, что число таких торговых мест в городе с каждым днем увеличивается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что торговые места для садоводов в Уфе создаются для реализации излишков садоводства.