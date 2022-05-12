Горно-Алтайск, 12 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай возглавил Айлан Сумачаков. Указ о назначении подписал глава региона Олег Хорохордин 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Бывший министр Екатерина Поварова, как отмечается, сложила полномочия по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Новый руководитель ведомства приступает к служебным обязанностям сегодня, 12 мая. До согласования его кандидатуры в Рослесхозе, он будет работать в качестве исполняющего обязанности министра.

Айлан Сумачаков родился в Горно-Алтайске в 1972 году, в 1998 году окончил Турецкий государственный университет «Мармара», а в 2005 году — Горно-Алтайский государственный университет. С июня 2021 года возглавлял комитет по обеспечению деятельности мировых судей республики.