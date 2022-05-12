Париж, 12 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры со своим коллегой из Северной Македонии в Марракеше о разрешении спора между Болгарией и Северной Македонией и ситуации вокруг Украины, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Jim Mattis Жан-Ив Ле Дриан

Министр подчеркнул полную поддержку Францией сбалансированного и взаимоприемлемого компромисса между Болгарией и Северной Македонией. Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что Франция полна решимости, в случае достижения соглашения, как можно скорее организовать межправительственные конференции между Европейским союзом и Северной Македонией и Албанией во время председательства в совете ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел беседу со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.