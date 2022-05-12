Сеул, 12 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Бывший посол Южной Кореи в Великобритании Хван Чжун Гук, вероятно, будет назначен новым постоянным представителем Южной Кореи при Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, Хван Чжун Гук — бывший карьерный сотрудник дипломатической службы. При администрации Пак Кын Хе он принимал участие в переговорах с США по поводу разделения расходов на оборону, а также в переговорах по ядерной программе КНДР.

С 2016 по 2018 гг занимал пост посла Южной Кореи в Великобритании.

Отмечается, что бывший высокопоставленный посланник Южной Кореи в Камбодже Чан Хо Чжин рассматривается на пост посла в России, профессор политологии и международных отношений Сеульского национального университета Чан Чжэ Хо — на пост посла в Китае, бывший глава Корейской национальной дипломатической академии Юн Док Мин — на пост посла в Японии, член палаты представителей Чо Тхэ Ён — на пост посла в США.