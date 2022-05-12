Оренбург, 12 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области 12 и 13 мая прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По данным гидрометцентра, на территории региона, преимущественно на юге и севере, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2ºС. садоводам и сельхозработникам рекомендуют позаботиться о посевах.

Область находится во власти ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Бузулуке 12 мая обещают ливень. В других районах пройдут умеренные осадки.